İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa, sağlık alanındaki OHAL süresini 24 Temmuz'a uzatıyor

Fransa, sağlık alanındaki OHAL süresini 24 Temmuz'a uzatıyor
Fransa, sağlık alanındaki OHAL süresini 24 Temmuz'a uzatıyor

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık alanındaki olağanüstü hal süresinin 24 Temmuz’a kadar uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. Fransa'da Bakanlar Kurulu tarafından sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin süresinin iki ay daha uzatılarak, 24 Temmuz'a kadar uygulanmasına karar verildi. Sağlık Bakanı Olivier Véran, yaptığı açıklamada sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 24 Temmuz'a kadar uzatılmasına karar verildiğini duyururken, bu kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı. Sağlık Bakanı, yurt dışından gelen kişilerin zorunlu olarak 14 gün karantina altına alınacağını aktardı. Yasa tasarısının gelecek hafta meclise sunulması ve oylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Öte yandan Fransa'da 17 Mart'tan bu yana süren sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'ta sona eriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.