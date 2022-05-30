Fransa, Şampiyonlar Ligi finalindeki olaylar için Liverpool'u suçladı

Fransa'nın başkenti Paris'te geçtiğimiz cumartesi günü Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde patlak veren şiddet olaylarından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Liverpool taraftarlarını sorumlu tuttu. Şiddet olaylarının arkasında büyük bir bilet sahtekarlığı olduğunu aktaran Darmanin, yaklaşık 62 bin Liverpool taraftarı tarafından sunulan biletlerin 3'te 2'sinin sahte olduğunu öne sürdü. Darmanin, Liverpool'un taraftarlarına elektronik bilet yerine kağıt bilet sağladığını ifade ederek, bunu "endüstriyel ölçekte büyük bir dolandırıcılık" olarak tanımladı. Stada girişte yapılan ön kontrolde sunulan biletlerin yüzde 70'inin, ikinci kontrolde sunulan biletlerin ise yüzde 15'inden fazlasının sahte olduğunu belirten Darmanin, "Alınan kararların ölümleri veya ciddi yaralanmaları önlediğini bir kez daha söylemek istiyorum" dedi.

Darmanin, Real Madrid taraftarlarının çoğunun elektronik bilet aldığını belirterek, Real Madrid'in taraftarlarını Liverpool'dan daha iyi kontrol etmeyi başardığını aktardı. Polisin patlak veren şiddet olaylarına hazırlıksız yakalandığını kabul eden Darmanin, Fransa'nın söz konusu finalin Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'dan alınmasının ardından hazırlanmak için yalnızca üç ayı olduğuna dikkat çekti.

UEFA'dan soruşturma

UEFA tarafından yapılan açıklamada ise, Paris'teki şiddet olayları ve bilet sahtekarlığı ile ilgili bağımsız bir rapor hazırlanacağı belirtilerek, “Kapsamlı inceleme, finalde yer alan tüm kuruluşların karar verme, sorumluluk ve davranışlarını inceleyecek" denildi.

Liverpool İcra Kurulu Başkanı Billy Hogan ise, kulübün UEFA tarafından "şeffaf bir soruşturma" istediğini belirtti.

“Olimpiyat Oyunları gibi etkinliklere hazırlıklı olmadığımızı açıkça görebiliyoruz”

Muhalefetten aşırı solcu lider Jean-Luc Melenchon yaptığı açıklamada, "Görüntüler içler acısı, rahatsız edici. Çünkü Olimpiyat Oyunları gibi etkinliklere hazırlıklı olmadığımızı açıkça görebiliyoruz" ifadelerini kullanarak, söz konusu olayın Fransa için bir "aşağılama" olduğunu belirtti.

Şampiyonlar Ligi finali önümüzdeki ay yapılacak parlamento seçimleri öncesinde siyasi bir mesele haline gelirken, 2023'te Rugby Dünya Kupası'na ve 2024'te Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Fransa'yı zora soktu.

Söz konusu final maçı stada biletsiz girmeye çalışan taraftarlar nedeniyle 35 dakika geç başlarken, polis biletsiz kalabalığa göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti. Çıkan olaylarda 105 kişi gözaltına alınmış, 238 kişi ise gazdan etkilenmişti.