Fransa, Türkiye Büyükelçisi Magro'yu istişare etmek için geri çağırdı

Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Büyükelçisi Herve Magro'nun istişarelerde bulunmak için ülkeye geri çağırıldığı aktarıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol" sözlerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Özlem Kaplan

