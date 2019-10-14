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Fransa Türkiye Canlı Anlatım

Fransa Türkiye Canlı Anlatım
Fransa Türkiye Canlı Anlatım

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup maçında Türkiye Fransa ile karşılaşıyor. İşte karşılaşmanın canlı anlatımı.

CANLI ANLATIM

FRANSA 0 - 0 TÜRKİYE

 

İLK YARI SONA ERDİ

40' Türkiye atağında Burak Yılmaz Fransa savunmasının arkasına hareketlendi. Burak ceza alanı içinde Mandanda'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

36' Fransa'da Antuan Griezmann ceza alanı dışından ayak içiyle uzak köşeye nefis bir vuruş yaptı. Top az farkla auta çıktı!

26' Fransa yine sol kanattan tehlikeli geldi. Coman'ın içeri çevirdiği topa Griezmann dokunmadı ve meşin yuvarlak ters taraftaki Sissoko'nun önünde kaldı. Sissoko'nun vuruşunda kaleci Mert Günok sol tarafına uzanarak topu kontrol etti.

21' Ceza alanı içinde Griezmann kafayı vurdu! Kalecimiz Mert üzerine gelen topu kontrol etti.

17' Fransa'da çok tehlikeli geldi! Mert kalesinde devleşti! Önce Griezmann'ın yakın mesafeden vuruşunu çıkaran Mert sonrasında Sissoko'nun şutunu çelmeyi başardı.

11' Fransa'da Griezmann ceza yayından kalemize sokulmak istedi. Son anda savunmamız araya girdi ve tehlikeyi büyümeden önledi.

7' Fransa'da Pavard sağ kanattan ceza alanı içine ortasını yaptı. Mahmut penaltı noktası üzerinde kafayla topu uzaklaştırdı.

6' Fransa atağında Kingsley Coman sol kanatta hareketlendi. Savunmamızda Merih Demiral'dan nefis bir müdahale geldi.

1' Karşılaşmaya Türkiye başladı!

İlk 11'ler: 

Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Coman, Ben Yedder

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak

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