Fransa yarın düzenlenecek Sarı Yelekliler eylemine kilitlendi

Fransa hükümetin yetersiz ekonomi politikalarını protesto eden Sarı Yelekliler'in yarın gerçekleştireceği büyük ve şiddetli eyleme odakladı. Hafta ortasında İçişleri Bakanlığı birçok mağaza ve müzelere çağrı yaparak Cumartesi günü güvenlik önlemi için kapılarınızı açmayınız uyarısında bulundu. Uyarılar sonucu kapalı olacak mekanlar arasında Louvre Müzesi, Orsay Müzesi, Orangerie Müzesi, Büyük Saray, Man Müzesi, Keşif Sarayı ve Sanat ve Zanaat Müzesi'nin de yer aldığı belirtildi.

Başta, Şanzelize (Champs-lysées) Caddesi olmak üzere, başkent Paris'in 13 farklı semtinin saldırı riski altında olacağını açıkladı. Bu bölgelerdeki iş yeri ve benzeri kuruluşların saldırılara karşı tedbir alması tavsiye edildi. Geçen hafta şiddetli olayların meydana geldiği, Zafer Takı, Saint-Augustin Meydanı, Opera Meydanı, Eyfel Kulesi karşısındaki Trocadero Meydanı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki Concord Meydanı, Başbakanlık konutu Hôtel Matignon, Cumhuriyet Meydanı, Senato, Bastille Meydanı, Montparnasse Alanı, Bercy semti, Denfert-Rochereau ve Italie Meydanı polis tarafından riskli yerler olarak gösterildi.

Ayrıca, Paris Belediyesi ise Cumartesi günü bir kriz masası kuracağını ve belediye binalarının tedbir amacıyla kapalı olacağını duyurdu. Bunun yanı sıra başkent Paris'in bazı semtlerine kurulması öngörülen 9 halk pazarı iptal edildi. Belediyenin kendisine ait 158 bisiklet istasyonunda kapalı tutacağı da kaydedildi.

Tansu Sarıtaylı

