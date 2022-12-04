Fransa, yıldızlarıyla çeyrek finalde



2022 Dünya Kupası'nda Son 16 Turu heyecanı sürüyor. D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Fransa, C Grubu ikincisi Polonya ile Al Thumama Stadyumu'nda karşılaşırken, mücadelede Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela düdük çaldı. Fransızlar maça etkili başlarken, kalesinde de pozisyonlar verdi. 43. dakikada Mbappe'nin pasıyla ceza sahasına giren Oliver Giroud, topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. 74. dakikada hızlı gelişen Fransa atağında sol çaprazda topla buluşan Mbappe, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Yıldız forvet bu kez 90+1. dakikada sahneye çıktı. Mbappe, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta filelere havalandırarak skoru 3-0'a taşıdı. Mücadelenin uzatma dakikalarında Polonya penaltı kazanırken, Lewandowski 90+9. dakikada golü atarak skoru tayin etti.

Horozlar, 3-1'lik galibiyetin ardından Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

İsmail Yasin Akçın



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