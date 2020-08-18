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Fransa'da 1 Eylül'den itibaren iş yerlerinde maske takmak zorunlu olacak

Fransa'da 1 Eylül'den itibaren iş yerlerinde maske takmak zorunlu olacak
Fransa'da 1 Eylül'den itibaren iş yerlerinde maske takmak zorunlu olacak

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele amacıyla 1 Eylül'den itibaren iş yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirildiği açıklandı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın sürdüğü Fransa'da yetkililer harekete geçti. Ülkede virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla 1 Eylül'den itibaren iş yerlerinde maske takmak zorunlu kılındı. Fransa Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, zorunluluğun birden fazla kişinin çalıştığı tüm iş yeri ve fabrikalarda ortak alanlarda geçerli olduğu belirtildi.

Öte yandan salgında günlük vaka sayısının 3 bini geçtiği Fransa'da 20 Temmuz'da kamuya açık kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Sağlık uzmanları ise geçtiğimiz haftalarda salgında durumun kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

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