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Fransa'da 129 gösterici gözaltına alındı

Fransa'da 129 gösterici gözaltına alındı
Fransa'da 129 gösterici gözaltına alındı

Fransa’nın başkenti Paris'te başlayan eylemlerde protestocular güvenlik güçleriyle çatıştı. Olaylarda 129 kişi gözaltına alındığı, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransa’da 129 gösterici gözaltına alındı - Tıkla İzle

Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden “Sarı Yelekliler” eylemlerine devam ediyor. Paris'in merkezindeki Champs-Elysees Caddesi'ne girmek isteyen göstericilere polis müsaade etmeyince, göstericiler polisle çatıştı. Paris Emniyetince yapılan açıklamada, 129 göstericinin gözaltına alındığı ve aralarında polislerin de olduğu 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Champs-Elysees Caddesi'nin sonundaki Zafer Takı etrafında toplanan göstericilerin ilk dalgası caddeye girmeye çalışınca polis önceki gösterilere nazaran çok daha fazla göz yaşartıcı gaz kullandı. Protestocular, taş atarak ve sokaklardan topladıkları bisikletleri yakarak polise karşılık verdi.

İçişleri Bakanı'ndan göstericileri “haydut” benzetmesi 

İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada, Sarı Yelekliler arasına karışmış "3 bin haydut" bulunduğunu belirtti. Zafer Takının altındaki Meçhul Asker Anıtının etrafında toplanan göstericileri polis gaz kullanarak dağıttı. Polisin Zafer Takının altındaki göstericilere müdahale ettiği sırada çevredeki göstericilerin çöp konteynerlerini yakarak polisin dikkatini ara sokaklara çekmeye çalıştığı gözlendi.

Tansu Sarıtaylı
 

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