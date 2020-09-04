Fransa'da 22 okulda korona virüs alarmı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısının korkutucu oranlara ulaştığı Fransa'da Salı günü yaklaşık 12 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı. Fransa Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer bugün yaptığı açıklamada, Fransa topraklarında toplam 22 okul ve 130 civarında sınıfın korona virüs tespit edilmesi üzerine kapatıldığını duyurdu. Blanquer, kapatılan okullardan 10'unun Fransa'nın yönetiminde Hint okyanusunda bir ada olan La Reunion'da olduğu ifade etti.

"Fransa ana karasında şu anda toplamda 60 binden fazla okulun 12'si kapatıldı ki bu küçük bir sayı" diyen Blanquer, "La Reunion'da da 10 okul kapatıldı ve bununla birlikte toplam 22 yapıyor" diye konuştu.

Blanquer prosedürlere göre bir okulun 3'ten fazla korona virüs vakası bildirmesi durumunda geçici olarak kapatıldığını ifade edildi. Okullarda derslerin ilk haftasının görece iyi geçtiğini belirten Blanquer, "Her zaman bazı aksaklıklar olsa da oldukça iyi bir hafta oldu. Zorluklara ve endişelere rağmen 12 milyonu aşkın öğrenci okula döndü ve bu beni mutlu ediyor" dedi.

Öte yandan Fransa'da dün 7 bin 157 yeni vak'a tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 300 bin 181'e ulaşmıştı. Ülkede virüs nedeniyle toplam ölü sayısı ise 30 bin 706 olarak açıklanmıştı.