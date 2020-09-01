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Fransa'da 24 saatte 4 bin 982 korona virüs vakası

Fransa'da 24 saatte 4 bin 982 korona virüs vakası
Fransa'da 24 saatte 4 bin 982 korona virüs vakası

Son iki aydır yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısının artış gösterdiği Fransa'da son 24 saatte 4 bin 982 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 286 bin 7’ye yükseldi.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi giderek artıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 982 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 286 bin 7'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada 4 bin 604 kişinin hastanede tedavi edildiği belirtildi. Fransa'da son 24 saatte 19 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısının 30 bin 661'e ulaştığı kaydedildi.

Öğrencilerin okula yeniden döndüğü Fransa'da Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer yeni eğitim yılının başlamasına yönelik yaptığı açıklamada, "Eğitim, sağlık durumu tarafından ezmemeli" ifadelerini kullandı. Blanquer, sonbaharda Bakanlık tarafından eşitsizlik ve eğitim eksikleri ile mücadele konulu bir öğretmenler toplantısı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Özlem Kaplan
 

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