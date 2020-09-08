Fransa'da 24 saatte 6 bin 544 korona virüs vakası

Avrupa'da ikinci dalga endişesi giderek büyüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 6 bin 544 korona virüs vakası tespit edildiğini, 39 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısının 335 bin 524'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 30 bin 764'e yükseldiği ifade edildi.

Korona virüs hastası bir kişi ile temas ettiği için Covid-19 testi yapıldığı açıklanan Fransa Başbakanı Jean Castex'in test sonucunun negatif çıktığı aktarıldı.

Özlem Kaplan

