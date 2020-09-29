Fransa'da 24 saatte 8 bin 51 korona virüs vakası

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi giderek artıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından paylaştığı verilere göre ülke genelinde son 24 saatte 8 bin 51 yeni vaka tespit edildiği, 59 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 550 bin 690'a, toplam ölü sayısı ise 31 bin 893'e yükseldi. Son bir haftada 3 bin 984 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 815 kişinin de yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te artan vaka sayısı ile şehrin en yüksek alarm seviyesine geçme ihtimali konuşulmaya başlandı. Böyle bir duruma geçilmesi halinde bar ve restoranların tamamen kapatılacağı ve toplanmaların yasaklanacağı belirtildi.

Özlem Kaplan

