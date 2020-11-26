Fransa'da 24 saatte Covid-19'dan 340 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte ülkede 14 bin 563 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 183 bin 660'a ulaştı. Son 24 saatte 340 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı da 50 bin 957'ye yükseldi. Ülke genelinde bin 614'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 666 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Öte yandan Fransa'da sokağa çıkma yasağının 27. günü tamamlanırken, Başbakan Jean Castex 15 Aralık itibarıyla genel sokağa çıkma yasağının yerel saatle 21.00-07.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı şeklinde uygulanacağını açıkladı.

Özlem Kaplan

