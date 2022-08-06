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Fransa'da 4 gündür nehirde mahsur kalan beyaz balina kurtarıldı

Fransa'da 4 gündür nehirde mahsur kalan beyaz balina kurtarıldı
Fransa'da 4 gündür nehirde mahsur kalan beyaz balina kurtarıldı

Fransa'daki Seine Nehri'nde Salı günü mahsur kaldığı tespit edilen beyaz balina 4 gündür süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

Fransa'da 4 gündür nehirde mahsur kalan beyaz balina kurtarıldı - Tıkla İzle

Fransa'daki Seine Nehri balina kurtarma operasyonuna sahne oldu. Salı günü nehirde mahsur kaldığı tespit edilen beyaz balina, 4 gündür süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

Deniz koruma kuruluşu Sea Shepherd France tarafından yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz gece boyunca balina ile birlikteydi. Kendisine verdiğimiz balıkları yemeyi reddetti" ifadeleri kullanıldı.

Salı gününden beri yemek yemediği tahmin edilen balinanın halsiz kalarak zayıfladığı da belirtildi.

"Zaman karşı yarış"

İtfaiye tarafından dron ile görüntülenen balina, başkent Paris ve Rouen kenti arasında, denizden kilometrelerce uzaktaki nehir sularında mahsur kalmıştı. Balinayı kurtarma çalışmalarını "zamana karşı yarış" olarak nitelendiren yetkililer, yemek yemeyi reddeden balinanın açlıktan bitkin düşerek öleceğinden korkuyordu. Dün akşam yapılan açıklamada ise, balinanın güvenli sulara çekilmesi için olay yerinde bulunan teknelerden kaçtığı söylenmişti.

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