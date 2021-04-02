Fransa'da 7 PKK'lı tutuklandı

Fransız emniyet birimlerinin, PKK/KCK'ya yönelik 23 Mart 2021'de Paris, Marsilya ve Draguignan'da gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlarda 4'ü savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişi “terörün finansmanı” ve “terörist bir yapıyla bağlantılı organize grup olarak gasp” suçlamalarıyla 26 Mart 2021'de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken, bir kişi elektronik kelepçe uygulamasına tabi tutuldu, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Derya Yetim