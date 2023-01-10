Fransa'da 8 sendikadan emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta grev çağrısı

Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'nin açıkladığı emeklilik yasası grev çağrılarına neden oldu. Borne'nin emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamaların ardından ülkenin en büyük 8 sendikası 19 Ocak'ta 1 günlük grev çağrısı yaptı.

Sendika liderleriyle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) lideri Laurent Berger, "Hiçbir şey bu kadar acımasız bir reformu haklı çıkaramaz" dedi.

Sendikalar, grevlerin uzun vadede emeklilik yasasına karşı güçlü bir hareket başlatmayı amaçladığını belirtti. Macron ve Borne'nin emeklilik yasasını mutlak çoğunluğa sahip olmadıkları parlamentoda kabul ettirmeleri gerekecek. Parlamentonun alt kanadında oyları belirleyici olacak Cumhuriyetçiler Grubu'nun (LR) lideri Olivier Marleix, Borne'un açıklamalarına olumlu tepki verdi. Vatandaşların emeklilik yaşına yaklaştıklarında iş bulabilmelerini sağlamak için daha fazla çaba gösterilmesini isteyen Marleix, "Bizi duydular" dedi.

Fransa'nın ana işveren derneği MEDEF, Başbakan Borne'un açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Aşırı sağcı Marine Le Pen ise, Borne'nin açıklamalarına tepki göstererk, "Fransızlar, bu haksız reformu engelleme konusundaki kararlılığımıza güvenebilir" dedi.

Emekli olabilmek için 2027'den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek

Tartışmalı yasaya göre, Fransa'da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. Ülkede emekli olabilmek için 2027'den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

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