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Fransa'da 900 hektarlık ormanlık alan kül oldu

Fransa'da 900 hektarlık ormanlık alan kül oldu
Fransa'da 900 hektarlık ormanlık alan kül oldu

Fransa'nın Carcassonne şehrinde çıkan yangında en az 900 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Fransa'da 900 hektarlık ormanlık alan kül oldu - Tıkla İzle

Fransa'nın güneyindeki Carcassonne kentinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre yangında en az 900 hektarlık ormanlık alan kül oldu.
Yaklaşık 500 itfaiyecinin dün öğle saatlerinde başlayan ve hala devam eden yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdüğü bildirildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında bir çiftlik ve birkaç kulübe de hasar gördü.

İtfaiye ve kurtarma servisi direktörü Henry Bene-ditini yaptığı açıklamada, "Çok zor bir gece geçirdik. Alevlerin yayılmasını kontrol altına almayı umuyoruz. Ama iki bölgede yangın hala oldukça aktif. Alevlerin yayılmasını mümkün olduğu kadar sınırlandırmamız ve risk altında olan çevreyi koruma altına almamız gerekiyor. Gün boyunca artan rüzgar ve sıcaklık alevlerin yayılmasına sebep olabilir" ifadelerini kullandı.  

Melike Yazır

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