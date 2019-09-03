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Fransa'da 92 yaşındaki kadın, 94 yaşındaki eşi tarafından dövülerek öldürüldü

Fransa'da 92 yaşındaki kadın, 94 yaşındaki eşi tarafından dövülerek öldürüldü
Fransa'da 92 yaşındaki kadın, 94 yaşındaki eşi tarafından dövülerek öldürüldü

Fransa’da 94 yaşındaki bir adam, 92 yaşındaki eşini döverek öldürdü.

Fransa'nın güneyinde bulunan Occitanie bölgesinde 94 yaşındaki bir adam, 92 yaşındaki eşini darp etti. Şiddet gören kadın ağır yaralı olarak kızı tarafından hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı. Sorguya çekilen adamın psikolojik problemleri olduğu gerekçesiyle akıl hastanesine kaldırıldığı açıklandı. Hakim karşısına çıkarılacak eş hakkında daha fazla bilgi verilmezken, kadın hakları savunucuları alarma geçti.

Fransa'da gündem kadın cinayeti 

Fransa'da kadın dernekleri Pazar günü 21 yaşındaki genç bir kadının çöplükte ölü bulunmasının ardından 2019'un 100. kadın cinayetine dikkat çekmek için yürüyüş yaptı. Fransa'da 2018 yılında İçişleri Bakanlığının verilerine göre 121 kadın cinayeti gerçekleşti.  

Özlem Kaplan
 

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