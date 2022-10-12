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Fransa'da akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Fransa'da akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
Fransa'da akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Fransa’da, TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil rafinerilerinde haftalarca süren grevlerin ardından petrol tedarikinde yaşanan aksamalar nedeniyle akaryakıt istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Fransa’da akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu - Tıkla İzle

Fransa'da TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil'e ait petrol rafinerilerinde devam eden grevlerin ardından ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 31'inde tedarik sorunu baş gösterdi. Çok sayıda akaryakıt istasyonunu tedarik sorunu nedeniyle yakıtsız kalırken, yakıt bulunan istasyonlarda ise uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, yakıt alabilmek için saatlerce kuyrukta beklerken, yer yer sürücüler arasında kavga çıktı.

Tansu Sarıtaylı
 

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