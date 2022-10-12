Fransa'da akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Fransa'da TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil'e ait petrol rafinerilerinde devam eden grevlerin ardından ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 31'inde tedarik sorunu baş gösterdi. Çok sayıda akaryakıt istasyonunu tedarik sorunu nedeniyle yakıtsız kalırken, yakıt bulunan istasyonlarda ise uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, yakıt alabilmek için saatlerce kuyrukta beklerken, yer yer sürücüler arasında kavga çıktı.

Tansu Sarıtaylı



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