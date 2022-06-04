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Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı

Fransa'da Nisan ayından yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan aşırı sağcı Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırıya uğradı.

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı - Tıkla İzle

Fransa'nın Nord bölgesinde yapılacak seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinin (RN) adayı Guillaume Florquin'i desteklemeye Saint-Amand-les-Eaux kentine gelen aşırı sağcı Marine Le Pen'e yumurta fırlatıldı. Le Pen yere eğilirken, korumaları hemen devreye girdi.

Parti sözcüsü Sebastien Chenu yaptığı açıklamada, "Onun yanındaydım. Her şey yolunda, bir çizik, bir leke yok. Yumurta ona isabet etmedi, korumasının eline çarptı" ifadelerini kullandı. Chenu, Le Pen'in saldırıdan sonra programına devam ettiğini belirtti. Olay yerinde bulunan bir esnaf ise Le Pen'e saldırı sırasında yüksek sesle hakaretler edildiğini söyledi.

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