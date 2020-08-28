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Fransa'da ATM'ye bombalı saldırı

Fransa'da ATM'ye bombalı saldırı
Fransa'da ATM'ye bombalı saldırı

Fransa’da bir alışveriş merkezinde bulunan ATM’ye bombalı saldırı düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'in batısında yer alan Yvelines bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki ATM'ye kimliği belirsiz bir kişi tarafından bombalı saldırı düzenlendi. ATM'yi soymaya çalışan saldırgan, para imha sisteminin devreye girmesi ile elleri boş bir şekilde olay yerinden kaçtı. Polis tarafından yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 09:30'da saldırganın ATM'nin ön cephesini bomba ile patlattığı aktarıldı.

Polis, patlama anında alışveriş merkezinde 38 kişinin olduğunu ve 7 kişinin hafif şekilde yaralandığını açıklarken, saldırganın kimliğinin henüz belirlenemediğini ifade etti. Yetkililer, saldırganın olay yerinden kaçtığı aracı ise Louveciennes kentinde yanmış halde bulurken, aracın çalıntı olduğunu belirtti.

Özlem Kaplan
 

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