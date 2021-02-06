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Fransa'da binada patlama: 3 yaralı

Fransa'da binada patlama: 3 yaralı
Fransa'da binada patlama: 3 yaralı

Fransa'nın Bordeaux kentindeki bir binada meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralanırken, 2 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

Fransa'nın güneybatı sahil kenti Bordeaux'nun Chartrons semtinde bulunan bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlama sonucu 3 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar oluştuğu aktarıldı. Bitişikteki binada çökme meydana geldiği kaydedilirken, kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulurken, sokakta gazın kesildiği ifade edildi. Patlamaya yaklaşık 50 itfaiye erinden oluşan ekip müdahale ederken, yetkililer patlamanın sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

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