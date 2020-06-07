İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da binlerce kişi polis şiddetine karşı sokaklara indi

Fransa'da binlerce kişi polis şiddetine karşı sokaklara indi
Fransa'da binlerce kişi polis şiddetine karşı sokaklara indi

Fransa’da binlerce kişi sokaklara çıkarak, polis şiddetini protesto etti. Protestocular, ABD’de polis tarafından öldürülen George Floyd için anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Fransa’da binlerce kişi polis şiddetine karşı sokaklara indi - Tıkla İzle

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan protestolar, tüm dünyaya yayıldı. Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere Lyon, Bordeaux, Marsilya ve Reims gibi büyük şehirlerde Floyd için anma yürüyüşü düzenlenirken, ülkede artan polis şiddeti ise protesto edildi. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Paris'te 5 bin 500 kişi, ülke genelinde ise 23 bin 300 kişi protestolara katıldı. Bakanlık, özellikle büyükşehirlerin protestolara destek verdiğini açıkladı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestolarda zaman zaman gerginlik yaşanırken, polisin sert müdahalesi kameralara yansıdı. Protestocular, bugünde “Siyahların hayatı önemlidir” ve “Nefes alamıyorum” sloganlarını atmaya devam etti.

Özlem Kaplan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.