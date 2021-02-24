Fransa'da bölgesel sokağa çıkma yasağı genişletildi

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Fransa'da, Alpes-Maritimes bölgesinin hafta sonu karantinaya alınmasının ardından Hauts-de-Flandre bölgesi de karantinaya alındı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, Dunkerque şehrinde ve Hauts-de-Flandre bölgesinde, 15 gün boyunca hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

VAKA SAYISINDA PATLAMA

Vaka sayısının endişe verici şekilde yükseldiği Dunkerque şehrinde, Covid-19 vaka oranı 100 bin kişi için 900 iken bu sayının 2 hafta önce 250 olduğu belirtildi. Dunkerque hastanesini ziyaret eden Veran, “Dunkerque Hastanesi, şehir ve bölgedeki çok güçlü salgın baskısıyla karşı karşıya. Şu anda 82 Covid-19 hastası hastaneye kaldırılırken, 1 Şubat'tan bu yana 61 hasta transferi gerçekleştirildi. Hastaları bölgedeki diğer hastanelere nakletmemiz gerekiyor, ancak muhtemelen başka bölgelere de nakletmemiz gerekecek” dedi.

İŞLETME KISITLAMALARI

Veran, bölgede işletmeler için yeni kısıtlamaların geçerli olacağını ekledi. Gıda satışı yapan dükkanlar ve eczaneler hariç 5 bin metre kareyi aşan dükkan ve alışveriş merkezlerinin kapanmasına karar verildiğini açıkladı.

MASKE ZORUNLULUĞU VE ALKOL YASAĞI

Salgında durumun endişe verici olduğunu vurgulayan Veran, maske takmanın bölge genelinde zorunlu hale geldiğini ve şehir merkezinde alkol tüketiminin yasakladığını duyurdu.

AŞI KAMPANYASI

Aşı kampanyası güçlendirileceğini açıklayan Veran, bölgeye 16 bin 700 ek Pfızer-BioNTech aşı dozunun gönderileceğini belirtti.

Fransa'da toplam vaka sayısı 3 milyon 629 bin 891'e, toplam can kaybı ise 85 bin 44'e ulaştı.

Melike Yazır