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Fransa'da Çeçenler ve Araplar arasındaki silahlı çatışmalar sürüyor

Fransa'da Çeçenler ve Araplar arasındaki silahlı çatışmalar sürüyor
Fransa'da Çeçenler ve Araplar arasındaki silahlı çatışmalar sürüyor

Fransa’da 16 yaşındaki Çeçen gencin uyuşturucu satıcısı Arap gençlerin saldırısına uğramasının ardından taraflar arasında çıkan silahlı çatışma 3 gündür devam ediyor.

Fransa’da Çeçenler ve Araplar arasındaki silahlı çatışmalar sürüyor - Tıkla İzle

Fransa'nın Dijon kentinde 10 Haziran'da 16 yaşındaki Çeçen bir gencin uyuşturucu satıcısı Arap gençlerin saldırısına uğramasının ardından iki grup arasında tansiyon yükseldi. Sosyal medya üzerinden intikam çağrısı yapan Çeçenler, Avrupa'nın dört bir yanından Fransa'ya geldi. Çeçen bir grup, 12 Haziran'da Trémouille'deki bir nargile kafeye silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından iki grup arasında Grésilles bölgesinde silahlı çatışmalar patlak verirken, 1 kişi ağır yaralandı. Bugün ise bir kişi aracı ile çatışmaların ortasına daldı.

Dijon Savcısı Eric Mathais, yaptığı açıklamada sürücünün ağır şekilde yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Mathais, "Sürücü kaza anında alkol etkisi altındaydı" ifadelerini kullandı.

Dijon Belediye Başkanı François Rebsamen ise, çatışmalar nedeniyle kentte yüzlerce polisin görevlendirildiğini aktararak, “Bu olağanüstü olaylar asla kabul edilemez” dedi.

Çeçen grup tarafından yapılan açıklamada, "Bize hakaret ettiler, halkımıza saldırdılar, onları dövmek ve intikam almak için buradayız. Dijon halkını kızdırmak istemedik, özür dileriz. İnsanları korkuttuk fakat korkmak ertesi sabah binanın dibinde ceset bulmaktan iyidir. Şehri yağmalama ya da topluma saldırma niyetimiz yok" ifadelerine yer verildi.

Melike Yazır

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