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Fransa'da CGT genel sekreteri Martinez'den grev çağrısı

Fransa'da CGT genel sekreteri Martinez'den grev çağrısı
Fransa'da CGT genel sekreteri Martinez'den grev çağrısı

İş Genel Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, 2020 yılı için grev planını paylaşarak "Her yerde grevler olmalı" dedi.

Fransa'da 2020'nin ilk günü açıklama yapan İş Genel Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, yeni yıl için grev planını paylaştı. Vatandaşlara seslenen Martinez "Her yerde grev olmalı" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni yıl mesajında emeklilik reformunu uygulamaktan vazgeçmeyeceklerini ve istikrarla uygulamaya koyacaklarını dile getirmesi üzerine Martinez "Yeni bir şey duymadık" ifadelerini kullandı. Macron'un bir fanus içinde ülke durumundan habersiz yaşadığını söyleyen Martinez, "Sanki eylem yok, Sarı Yelekliler yok, grevler yok, fakirlik yok gibi davranıyor" şeklinde konuştu.

Pazartesi günü itibariyle genel toplantılar yapıp grev sürecinin belirlenmesi gerektiğini söyleyen Martinez, her alanda ve Fransa'nın her yerinde grevler yapılması gerektiğini ve ülke çapında uygulanmasını istediğini söyledi.

Özlem Kaplan

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