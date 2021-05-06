Fransa'da ciddi rahatsızlığı olan 16-17 yaşındakiler Covid-19 aşısı yaptırabilecek

Fransa Sağlık Bakanlığı yayınladığı yazılı açıklamada, korona virüsü ağır geçirme riski bulunan ve kronik ciddi rahatsızlıkları olan 16 ve 17 yaşlarındaki gençlerin bugünden itibaren Covid-19'a karşı aşılanabileceğini duyurdu. Bu aşamada, 16-17 yaşındakiler için izin verilen tek aşı Pfizer/BioNTech aşısı oldu.

Sağlık Bakanı Jerome Salomon tarafından imzalanan belgede, "Covid-19'u ağır geçiren ve ciddi hastalıkları olan 16 ve 17 yaşlarındaki kişiler, bugün itibariyle bir aşılama merkezinde Pfizer-BioNTech aşısını yaptırabilir" ifadeleri kullanıldı.

Pfızer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 23 milyon 911 bin 567 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 16 milyon 763 bin 53'üne tek doz, 7 milyon 148 bin 514'üne ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır