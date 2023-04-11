Fransa'da çöken binada can kaybı 6'ya yükseldi

Fransa'nın liman kenti Marsilya'da geçtiğimiz pazar günü meydana gelen patlamanın ardından çöken binada bilanço ağırlaşıyor. Savcı Dominique Laurens, arama-kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve can kaybının 6'ya yükseldiğini kaydetti. Laurens, hayatını kaybedenler arasında 74 yaşındaki bir çiftin, 88 ve 65 yaşlarındaki 2 kadının bulunduğunu söyledi. Enkaz altında olduğu düşünülen 2 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Laurens, binada bulunan ilk cansız bedenin ardından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Art arda çökmüştü

Marsilya'da çöken 4 katlı binanın ardından yanındaki bir bina tamamen, bir diğer bina ise kısmen çökmüştü. Kazanın nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, patlamanın gaz sızıntısından meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

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