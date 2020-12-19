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Fransa'da Covid-19 kaynaklı ölümler 60 bini geçti

Fransa'da Covid-19 kaynaklı ölümler 60 bini geçti
Fransa'da Covid-19 kaynaklı ölümler 60 bini geçti

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 15 bin 674 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam can kaybı sayısı 60 bin 229’a ulaştı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da, vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 bin 674 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 442 bin 990'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 292 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 60 bin 229'a ulaştı. Ülke genelinde bin 157'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 830 kişi ise hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor.

Özlem Kaplan

 

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