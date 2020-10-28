Fransa'da Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısının rekor üstüne rekor kırmasının ardından yeni önlemler alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında yerel saatle 21.00-06.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağının yetersiz kaldığını belirterek ülke çapında 30 Ekim'den itibaren "genel sokağa çıkma yasağı" ilan edildiğini duyurdu. Macron, "Virüs, en kötümser tahminlerimizde bile beklemediğimiz bir hızda yayılıyor. Yayılması iki haftadan kısa bir süre içinde ikiye katlandı. İlk dalganın aksine tüm bölgeler bugün alarm eşiğinde" dedi.

"Kasım ortasına kadar yaklaşık 9 bin hasta yoğun bakımda olacak"

"Verilen çabalar yararlı oldu, ama bu artık yeterli gelmiyor" diyen Macron, "Ne yaparsak yapalım Kasım ortasına kadar yaklaşık 9 bin hastanın yoğun bakımda olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı. Macron, "Benim sorumluluğum tüm Fransız halkını korumaktır" diyerek virüsün tüm nesilleri ciddi biçimde etkilediğini vurguladı.

Yoğun bakım yatak kapasitesi arttırılacak

Toplu bağışıklık için hiçbir uygulama yapmama, sadece yaşlı ve hastalara sokağa çıkma yasağı uygulama veya hastane yoğun bakım yataklarının sayısını arttırma seçeneklerinin ülke ve vatandaşların yararına olmayacağını dile getiren Macron, yeniden ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini ifade etti. Yoğun bakım kapasitelerinin 5 binden 6 bine çıkarılmakta olduğunu ve hedefin 10 bin yoğun bakım yatağı olduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sağlıkçı konusunda ise bir uzmanın eğitim süresinin 5-10 yıl olduğunu ve uzman bulmanın kolay olmadığını belirtti.

Okullar açık kalacak, üniversiteler online eğitim verecek

Yeni sokağa çıkma yasağının öncekinden daha az kısıtlayacağını ifade eden Macron, ekonominin ve eğitimin devam etmesi için bazı mecburi işlerde çalışılmaya devam edileceğini, imkan dahilinde evden çalışılacağını söyledi. Okulların açık kalacağını duyuran Macron, üniversitelerin online eğitim vereceğini ifade etti.

İller arası seyahat yasak, Avrupa Birliği dışındaki ülkelere sınırlar kapatıldı

Sokağa çıkma yasağı boyunca evden çıkış izninin Perşembe günü açıklanacak bazı istisnai durumlar için verileceğini söyleyen Macron, vatandaşların Mart ayında başlayan sokağa çıkma yasağında olduğu gibi izin belgesi kullanacağını duyurdu. İlle rarası seyahatin de yasaklandığını bildiren Macron, ayrıca Avrupa Birliği dışındaki ülkelere de sınırların kapatıldığını bildirdi.

Kapalı kalacak işletmelerin aylık 10 bin Euro yardım alacağını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ekonominin çökmemesi için çalışmaya devam edecek olan şirketlerin daha çok çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Özlem Kaplan

