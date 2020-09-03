Fransa'da Covid-19 salgınında vaka sayıları 7 binin üzerinde seyrediyor

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıplarını artması ile ikinci dalga endişesi devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saatte 7 bin 157 Covid-19 vaka sayısı tespit edildiği, toplam vaka sayısının 300 bin 181'e ulaştığı bildirildi.

Toplam 4 bin 643 kişinin hastanede tedavi edildiği, 464 kişinin de yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Ülkede son 24 saatte korona virüsten 21 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 30 bin 706'ya yükseldiği aktarıldı.

Öte yandan 1 Eylül'de Fransa'da okulların açılması ile bugün Marsilya'da Covid-19 vakası tespit edilen 2 okul kapatıldı.