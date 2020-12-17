İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da Covid-19 vaka sayıları tekrar yükselişte

Fransa'da Covid-19 vaka sayıları tekrar yükselişte
Fransa'da Covid-19 vaka sayıları tekrar yükselişte

Fransa’da son 24 saatte 18 bin 254 yeni vaka tespit edilirken, son 24 saatte 258 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünyayı etkisi altına alarak küresel bir sağlık krizine dönüşen Covid-19 salgınından en kötü etkilenen ülkelerden Fransa'da vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 bin 254 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 427 bin 316'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 258 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 59 bin 619'a ulaştı. Öte yandan 181 bin 506 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.