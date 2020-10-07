Fransa'da Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço giderek ağırlaşıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 18 bin 746 vaka tespit edildiği, 80 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede vaka sayısında yeni rekor kırılırken, toplam vaka sayısı 653 bin 509'a yükseldi. Bakanlık son verilerle birlikte toplam ölü sayısının da 32 bin 445'e yükseldiğini ifade etti.

Son bir haftada 4 bin 625 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 919 kişinin yoğun bakımda olduğu aktarıldı. Şu anda hastanelerde 7 bin 500'den fazla hastanın tedavi edildiğini belirten uzmanlar, hastaneye yatışların son 3 ayın en yüksek seviyesinde olduğunu ifade etti.

Macron'dan yeni kısıtlama sinyali

Alex Fırtınası'ndan olumsuz etkilenen Saint-Martin-Vesubie bölgesini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, en riskli bölgeleri işaret ederek, "Daha fazla kısıtlamaya doğru gitmemiz lazım" şeklinde konuştu. Macron, vaka sayısının hızla arttığı bölgelerde yeni kısıtlamalar olacağını belirtti.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ise, Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile birlikte Perşembe günü Covid-19 gündemiyle basın toplantısı gerçekleştirecek.

Özlem Kaplan