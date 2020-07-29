Fransa'da Covid-19 vakaları arttı, bazı şehirlerde maske zorunluluğu getirildi

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi hakim. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 30 bin 223'e ulaştığı bildirildi. Vakalardan 5 bin 551'inin hastanede yattığı, 385 kişinin ise yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Ülkede son 24 saatte 725 vaka kaydedilirken toplam vaka sayısı da 213 bin 341'e yükseldi. Ülke genelinde kapalı alanlarda maskenin 20 Temmuz'dan beri mecburi olmasının ardından vakaların artması üzerine bazı şehirlerde açık havada da maske takma zorunluluğu getirdi.

Ülkede Covid-19 vakalarının yüzde 70'i Paris, Grand-Est, Hauts-de-France ve Guyane bölgelerinde olmasına karşın diğer bölgelerdeki şehirlerde de tedbirler arttırıldı. Vaka sayısının artışa geçmesi ile özellikle tatilcilerin gittiği sahil şehirlerinde maske zorunluluğu getirildi. Annecy, Troyes, La Rochelle, Le Touquet, Laval gibi şehirlerin yanı sıra Mayenne, Concarneau, Abbeville, Saint-Brieuc ve Grau-du-Roi kentlerinde de maske takma takmak zorunlu kılındı.

Öte yandan geçtiğimiz 21 Mayıs'ta Strazburg kentinde maske açık havada zorunlu hale getirilmiş, fakat Danıştay'ın kararı iptal etmişti.

Özlem Kaplan