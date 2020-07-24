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Fransa'da Covid-19 vak'alarında tehlikeli artış

Fransa'da Covid-19 vak'alarında tehlikeli artış
Fransa'da Covid-19 vak'alarında tehlikeli artış

Fransa’da korona virüs vak'aları son üç haftada yüzde 27 arttı.

Fransa'da geçtiğimiz hafta Covid-19 vak'a sayısının yüzde 27 artması yetkilileri ayaklandırdı. Son üç haftada önce yüzde 13, ardından yüzde 21 artan vak'a sayısı yüzde 27'ye ulaşınca yetkililer tedbirleri kesinlikle elden bırakmama çağrısında bulundu. Geçtiğimiz hafta 3 bin 589 yeni vak'a tespit eden yetkililer tedbir alışkanlıklarının bırakılmasını virüsün yayılmasına sebep olarak gösterdi. Son iki haftada test sayısını önce yüzde 3 ardından yüzde 14 artıran yetkililer virüse karşı koruyucu kurallara uymaya devam etmek gerektiğini hatırlattı. İlk hastalık belirtisi görüldüğünde hemen test yaptırmaya davet eden yetkililer bu testlerin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Test randevusu alanların bekleme sürecinde evinde karantinada kalması gerektiğini hatırlatan sağlık yetkilileri geçtiğimiz hafta 361 bin kişinin test edildiğini ve ülke çapında yaklaşık 200 virüs yayılma bölgesi bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan Fransa'da Covid-19'dan ölen sayısının 30 bin 182'ye ulaştı.

Özlem Kaplan

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