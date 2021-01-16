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Fransa'da Covid-19'a bağlı can kaybı 70 bini geçti

Fransa'da Covid-19'a bağlı can kaybı 70 bini geçti
Fransa'da Covid-19'a bağlı can kaybı 70 bini geçti

Fransa’da son 24 saatte 196 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 70 bin 142’ye ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 406 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 894 bin 347'ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 196 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 70 bin 142'ye yükseldi. Ülke genelinde bin 402'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 653 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ediyor. Öte yandan Fransa'da Pazartesi günü itibariyle 700 aşı merkezinin daha faaliyete geçeceği duyuruldu.

Özlem Kaplan
 

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