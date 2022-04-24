Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Macron oldu

Fransa'da halk, yerel saatle 08.00'de mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy vermek için sandık başına gitmişti. Birçok kentte yerel saatle 19.00'da son bulan oy verme işleminin ardından açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,20'sini alarak seçimin galibi oldu. Macron'un rakibi Le Pen ise oyların yüzde 41,80'ini aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, yerel saatte 17.00'de seçime katılım oranının yüzde 63,23 olduğu aktarılmıştı. Söz konusu katılım oranı 2017'de düzenlenen seçimdeki aynı döneme kıyasla 2 puan düşüş göstermişti.

Melike Yazır