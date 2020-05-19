Fransa'da Danıştay, polisin 'drone' ile halkı kontrol etmesini yasakladı

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Fransa'da polis vatandaşları drone yardımı ile havadan kontrol ediyordu. Danıştay başkent Paris'te polisin drone ile vatandaşları gerekçe göstermeden kayıt altına almasını yasaya aykırı bularak, drone uçurmayı yasakladı. Danıştay, vatandaşların drone ile kayıt altına alınması için geçerli bir neden ya da kimlik tespitini engelleyen durumların olması gerektiğini açıkladı. Danıştay, korona virüs salgını nedeni ile drone ile kişilerin kayıt altına alınmasının insan haklarının ihlali olduğunu ifade etti.

İnsan Hakları Avukatı Patrice Spinosi, yaptığı açıklamada “Daha evvel bizim de öne sürdüğümüz gibi Danıştay burada söz konusu durumu yasal bir gerekçeye dayandırılmamış kişisel veri kullanımı olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, tarafından sokağa çıkma yasağını delenleri tespit etmek ve uyarı mesajı yayınlamak üzere 20'den fazla drone kullanıyordu. Danıştay'ın kararı sonrası bugünden itibaren polis başkentte salgın nedeni ile drone uçuramayacak.

Tansu Sarıtaylı