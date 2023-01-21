Fransa'da emeklilik reformu protestosu

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 64'e çıkaracakları düzenlemeyi duyurmasının ardından gösteriler sürüyor. Fransız aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa Partisi lideri Jean-Luc Mélenchon, gençlik örgütlerine çağrıda bulunarak emeklilik yasasına karşı protesto eyleminde bulunmaları için Bastille Meydanı'nda toplanmaları çağrısı yaptı. Sol partinin çağrısına çeşitli gençlik örgütleri ile bazı öğrenci dernekleri de destek verdi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, eylemciler bankamatik ve bankaların camlarını kırdı. Protestocular emeklilik düzenlemesinde hükümetin geri adım atmasını talep etti.

Tansu Sarıtaylı



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