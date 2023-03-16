Fransa'da emeklilik reformunun Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan geçmesine protesto

Fransa'da tepki çeken ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan onaylanması için Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasının kullanılacağını açıklanmıştı. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne tarafından yapılan açıklamanın ardından başkent Paris'te sokaklar karıştı. Reformun, Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan geçmesine tepki gösteren binlerce protestocu Concorde Meydanı'nda bir araya geldi. Polis, kendisine taş atan öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası nedir?

Fransız Anayasası'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, hükümete, bir yasa tasarısını Ulusal Meclis'te oylamaya sunmadan geçirmesini sağlar. Ancak muhalefet milletvekilleri, hükümete 24 saat içerisinde gensoru önergesi yöneltebilir. Gensoru önergesi, yeterli sayıdaki milletvekili tarafından desteklenirse, hükümet düşer ve yasa tasarısı reddedilir. Gensoru önergesi milletvekillerinden yeterli desteği alamaz ise yasa tasarısı kalır.

Halkı sokağa döken emeklilik reformu

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı, her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren, emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

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