Fransa'da en fazla koronaya yakalananlar 45-64 yaşlarında

Fransız Halk Sağlığı Merkezi, korona virüsün yaş üzerindeki etkilerini ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, Çin'den dünyaya yayılan ve dünya genelinde ciddi oranda ölüme neden olan korona virüs 75 yaş üzerindekilerde ölümcül etkiler gösteriyor. Son dönemlerde ölümlerin yüzde 79'unun korona virüs kaynaklı olduğunu ortaya koyan araştırmada, Fransa'da en fazla korona virüse yakalananların 45-64 yaş aralığı olduğu belirlendi. Fransa'da 46-64 yaş aralığında 2 bin 67 kişinin korona virüsüne yakalandığını ve bu yaş aralığında bulunan 11 kişinin de hayatını kaybettiğini ortaya koyan araştırmada, ikinci sırada ise 15-44 yaş aralığının yer aldığını saptadı. Bu yaş aralığında bin 808 kişide korona virüsü tespit edildiği kaydedilen araştırmaya göre, yoğun bakıma alınan 16 korona hastasından 2'si hayatını kaybetti.

75 yaşının üzerinde 127 kişi koronadan hayatını kaybetti

Üçüncü sırada ise 75 yaşının üzerindeki Fransızlar yer aldı. Araştırmada, 75 yaşının üzerinde olan bin 236 kişide korona virüsü tespit edilirken, 75 yaşı üzerinde olan 127 kişinin korona virüsü sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yoğun bakımda bulunanların yüzde 37'sinin 75 yaşının üzerinde olduğu belirlendi.

15 yaş altında 126 korona vakası

Araştırma, 65-74 yaş aralığında olan 850 kişide korona virüsü vakasının tespit edildiğini ortaya koydu. Bu yaş aralığında 20 korona hastasının hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 15 yaşın altındaki çocuklar ile ergenlik çağındaki çocukları salgından en az etkilendiği bildirildi. 15 yaşı altında 126 vaka tespit edilirken, 3 hastanın yoğun bakımda olduğu ve şu ana kadar bu yaş aralığında herhangi bir can kaybının olmadığı belirlendi.

Tansu Sarıtaylı