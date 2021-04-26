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Fransa'da Ermeni grup Türk ailesine saldırdı: 4 yaralı

Fransa'da Ermeni grup Türk ailesine saldırdı: 4 yaralı
Fransa'da Ermeni grup Türk ailesine saldırdı: 4 yaralı

Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde yaklaşık 30 kişilik Ermeni bir grubun Türk ailesine evinde saldırması sonucu 4 kişi yaralandı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fransa'nın doğusunda bulunan Saint-Die-Des-Vosges kentindeki Kellerman Mahallesi'nde pazar akşamı, yaklaşık 30 kişilik Ermeni bir grup, ellerinde beyzbol sopası, bıçak ve demirlerle Türk ailenin evine girerek saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu, biri ağır olmak üzere 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bir kişinin ise ameliyat edildiği bildirildi. Daha fazla şiddet riskini önlemek için mahalleye 5 polis devriyesi gönderildiği açıklandı.
Ermeni grubun, olay yerinden ayrılırken dışarda silahla havaya ateş açtığı ve grubun içeresinde geçen yıl Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'a giden bir kişinin yer aldığı öğrenildi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, sosyal medyada yaptığı açıklamada saldırının meydana geldiği bölgeden sorumlu Vali ile görüşeceğini söyleyerek, "Saldırının sorumlularının yargılanarak hesap vermelerini sağlayacağız" dedi.

Melike Yazır
 

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