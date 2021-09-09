Fransa'da eski Sağlık Bakanı Buzyn, Cumhuriyet Adalet Divanı'na çağrıldı

Fransa'da korona virüs salgını sırasında Şubat 2020'de görevinden istifa eden Eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, hükümet üyelerini yargılamada tek yetkili organ olan Cumhuriyet Adalet Divanı'na çağrıldı.

Buzyn, Temmuz 2020'den bu yana hükümetin Covid-19 salgınını yönetme biçimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "başkalarının hayatını tehlikeye atmakla" suçlanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

"Buzyn hakkında iddianame hazırlanmasının gerekli olduğuna inanıyorum"

Bazı davacıların avukatı olan Yassine Bouzrou, Eski Bakan Buzyn'in divana çağrılmasına yönelik, "Bu salgınla savaşırken bazı şeylerden kaçındığına dair ciddi göstergelerden daha fazlası olduğuna ve Agnes Buzyn hakkında iddianame hazırlanmasının gerekli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Buzyn, Fransa genelinde sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinden bir ay önce Şubat 2020'de görevinden istifa etmişti.

Soruşturma 7 Temmuz 2020'de açıldı

Fransa'da geçtiğimiz yıl hükümetin Covid-19 kriz yönetimini kötü bulan vatandaşlar, görevdeki Sağlık Bakanı Olivier Veran, Eski Başbakan Edouard Philippe, Eski Sağlık Bakanı Buzyn başta olmak üzere hükümet üyeleri hakkında Cumhuriyet Adalet Divanı'na "insan sağlığını tehlikeye atmak, istemsizce ölüme sebebiyet vermek ve yardım kurallarına uymamak" gerekçeleriyle suç duyurusunda bulunmuştu. Cumhuriyet Adalet Divanınca 7 Temmuz 2020'de açılan soruşturma sürüyor.

Melike Yazır

