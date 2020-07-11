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Fransa'da evsizler ve kiracılar lojman sorununu protesto etti

Fransa'da evsizler ve kiracılar lojman sorununu protesto etti
Fransa'da evsizler ve kiracılar lojman sorununu protesto etti

Fransa’nın başkenti Paris’te evsizler ve kiracılar, hükümetin söz verdiği fakat çözmediği lojman sorununu protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan anayasa binası önünde bir araya gelen yüzlerce evsiz ve kiracı, hükümetin söz verdiği fakat çözmediği lojman sorunun protesto etti. Protestocular, özel mülkiyetin insan yaşamını tehdit eden bir sisteme dönüştüğünü belirterek, Fransa'da lojman sorununun her geçen gün büyüdüğüne vurgu yaptılar. Göstericiler, ülkede binlerce konutun boş olduğunu ve çürüdüğüne dikkat çekerken, on binlerce insanın başını sokacakları bir çatıya sahip olmadıklarını dile getirdi.

Fransa'da evsizlerin ve kiracıların sorunlarıyla ilgilenen bir kuruluş tarafından yapılan araştırma 3,5 milyondan fazla insanın kalacak düzenli bir evinin olmadığını ortaya çıkardı. Kuruluş, bu insanların zor şartlar altında yaşadığına vurgu yaparken, artan işsizlikle birlikte her geçen gün ev sorunu yaşayanların da sayısının arttığına dikkat çekti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestonun ardından göstericiler, olaysız şekilde dağıldı.

Tansu Sarıtaylı

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