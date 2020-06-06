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Fransa'da Floyd cinayeti protesto edildi

Fransa'da Floyd cinayeti protesto edildi
Fransa'da Floyd cinayeti protesto edildi

Fransa’da binlerce kişi ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesini protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Concorde Meydanı'ndaki ABD Büyükelçiliği önünde binlerce kişi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto etti. Fransız polisi büyükelçilik çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Protestocular, polis şiddetini ve ırkçılığa karşı seslerini yükseltirken, "Floyd için adalet", "Adalet yoksa barış yok" sloganları attılar. Eylemciler, Fransız hükümetini de eleştirerek, ırkçılığa karşı yeterli adım atmamak ile suçladı.

Polisin Concord Meydanı'ndan tarihi Madeleine Kilisesi'ne giden caddeyi polis araçları ile barikat kurup kapatması gerginliğe neden oldu. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan protesto olaysız bir şekilde sona erdi.

Tansu Sarıtaylı

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