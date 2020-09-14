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Fransa'da gece hayatı ve alkol tüketimine kısıtlama getirildi

Fransa'da gece hayatı ve alkol tüketimine kısıtlama getirildi
Fransa'da gece hayatı ve alkol tüketimine kısıtlama getirildi

Fransa’da korona virüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışın ardından gece hayatı ve alkol tüketimine kısıtlama getirildi.

Korona virüs salgınının Avrupa'da yeniden etkisini arttırması ile birçok ülkede ikinci dalga endişesi devam ediyor. Fransa'da Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından ülke genelinde yeni kısıtlamalar getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle akşam 20.00'den itibaren kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasaklanırken, barların ve gece kulüplerinin de 00.30 ile 06.00 arasında kapatılmasına karar verildiği duyuruldu. Bakanlık, dans edilen etkinliklerin ise yasakladığını açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 158 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 387 bin 252'ye ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 34 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 950'ye yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, ayrıca 448'i yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 561 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu ifade etti.

Özlem Kaplan
 

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