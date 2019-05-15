Fransa'da gizli bilgileri yayınlayan gazetecilere soruşturma

Fransa'da Disclose adlı basın organının kurucuları Geoffrey Livolsi ve Mathias Destal haklarında, devletin gizli belgelerini yayınlamaları sebebiyle, Paris Savcılığı Milli Güvenliğe Tehdit ve Terörizm Birini tarafından soruşturma açıldı. Fransa'nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Yemen'de kullanılması için tedarik ettiği silahlar hakkında gizli belgeleri yayınlayan iki gazeteci, İç İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGRI) tarafından İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSI) merkezinde sorguya alındı.

Disclose gazetesi, 14 Nisan 2019'da yayınladığı “Made in France” araştırma dosyasında Suudi Arabistan ve Arap Emirliklerinin Yemen'de kullandıkları silahların Fransa tarafından tedarik edildiğine dair belgeler yayınlamıştı.

Özlem Kaplan