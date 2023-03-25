Fransa'da göç yasası protesto edildi

Fransa'nın başkenti Paris'in Republique Meydanı'nda Uluslararası İnsan Hakları Derneği'nin himayesinde toplanan onlarca dernek ve sivil toplum örgütü temsilcileri, hükümetin hazırladığı göç yasa tasarısına karşı protesto gösterisi düzenledi. Fransız kamuoyunda "Darmanin Yasası" olarak adlandırılan ve mart ayının sonlarında senatoya ve ardından Ulusal Meclis'e sunulması beklenilen yasaya karşı Fransa'nın 23 kentinde de protesto ve yürüyüş düzenlendi. Göstericiler, düzensiz göçmenlerle daha fazla dayanışma çağrısında bulunarak, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e tepki gösterdi.

Darmanin tarafından hazırlanıp Meclis'e sunulan yasanın kabul edilmesi durumunda, ülkedeki yabancılar söz hakkı tanımaksızın sınır dışı edilecek.

Tansu Sarıtaylı



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