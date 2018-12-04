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Fransa'da gösterilerin şiddeti polis kamerasında

Fransa'da gösterilerin şiddeti polis kamerasında
Fransa'da gösterilerin şiddeti polis kamerasında

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekli eylemcilerin düzenlediği gösterilerde polise yapılan saldırı ve polislerin arkadaşlarının yardımına koştuğu anlar polis kamerasına yansıdı.

Fransa’da gösterilerin şiddeti polis kamerasında - Tıkla İzle

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekli eylemcilerin Cumartesi günü düzenlediği eylemde öfkeli eylemciler Zafer Takı'nın bulunduğu yerde bir polise saldırmış, daha sonra ise güvenlik güçleri meslektaşlarının yardımına koşmuştu. Polis kamerasına yansıyan o anlar eylemlerin şiddetini gözler önüne serdi. Eylemde yüzlerce kişi gözaltına alınmış, aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Araçların, kafelerin ve tarihi mekanların ateşe verildiği eylemler, 1968 öğrenci ayaklanmasından bu yana görülen en şiddetli eylemlerden biri olarak tarihe geçti.
 

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