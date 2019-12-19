Fransa'da grevler rekora koşuyor

Fransa'da kamu çalışanlarının Macron hükümetinin emeklilik reformuna karşı başlattığı grevlerin rekor seviyeye ulaşmak üzere olduğu belirtildi.

Hükümetin emeklilik yasasındaki şartları değiştirmek istemesi üzerine 5 Aralık'tan bu yana üç kez ulusal çapta genel grev gösterisi yapan kamu çalışanlarının gösterilerine 2 milyona yakın kişi katıldı. Başbakan Edouard Philippe ile sendika temsilcilerinin bir araya gelmesine rağmen görüşmelerden iki taraf için de sonuç alınamadı. Hükümet emeklilik reformu için kararlılığını belirtirken, sendikalar da grev ve eylemlerini sürdürmekte ve geri adım atmamakta kararlı olduklarını açıkladı. Bazı sendikaların yılbaşı nedeniyle grevlere ara verilmesi talebine rağmen eylemciler gösterilere devam edeceklerini açıkladı.

Fransa'da daha önce yaşanan benzer grevler

1986 yılında farklı sendikaların girişimiyle çalışma şartlarının yeniden düzenlenip iyileştirilmesi ve maaş artışı talebiyle demir yolu çalışanları greve başlamıştı. 18 Aralık'ta başlayan grevler 28 gün sürmüş, 15 Ocak 1987'de sendikaların isteklerinin yerine getirilmesinin ardından son bulmuştu.

Fransa'da 1995'te SNCF çalışanlarının emeklilik sistemlerinin genel emeklilik sistemiyle birleştirilmesine yönelik hükümetin talebi olan ve dönemin Başbakanı Alain Juppé'nin projesi olan bu talebe karşı 22 gün greve gidilmiş ve hükümet yine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

2010'da ise dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, emeklilik yasası reformu istemiş ve bu isteğe karşı başlatılan grevler yaklaşık 17 gün boyunca devam etmişti. Sarkozy, 7 ay sonra demir yolu çalışanlarının sistemini yine düzenlemek istemiş, bu isteğe karşı başlatılan grev ise 15 gün boyunca sürmüştü. Bu sefer 2018'de de yine şirket yapısının değiştirilmesi, hükümetin “demir yolu çalışanı statüsünün” kaldırılması gibi projelerine karşı 36 gün süren ancak 3 aylık bir süreç içinde yapılan aralıklı grevler olmuştu.

5 Aralık 2019 tarihinden bu yana devam eden grevler ise devam etmesi durumunda “en uzun süre devam eden grevler” olma rekorunu elde edecek.

Tansu Sarıtaylı

